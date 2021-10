Domenichini: "Abbiamo gestito bene la partita"

Interviste 28 Ottobre 2021 Fonte: Il Mattino



"Ma c'è da lavorare e pensare subito al derby contro la Salernitana che sarà una gara complicatissima"





Interviste28 Ottobre 2021Il Mattino"Ma c'è da lavorare e pensare subito al derby contro la Salernitana che sarà una gara complicatissima" La prima volta non si scorda mai. Lo saprà da stasera anche Marco Domenichini, questa sera contro il Bologna esordiente sulla panchina del Napoli a causa della squalifica di Luciano Spalletti: «Questo Napoli è una squadra di qualità, ma siamo all'inizio, è ancora presto per capire che ambizioni abbiamo. Stiamo dando il massimo per arrivare in alto» - ha detto al termine della gara - «C'è tanta convinzione ogni giorno in allenamento, quando sei in fiducia le cose ti riescono e arrivano i risultati».



«C'è sempre da migliorare, in tutto» - ha continuato Domenichini a Dazn - «Come nella gestione del possesso in alcune situazioni di gioco: stasera siamo stati un po' lenti a tratti, ma c'è da lavorare e pensare subito al derby contro la Salernitana che sarà complicatissima. Mi auguro che Spalletti sia soddisfatto, ma sicuramente avrà tanto da dire».



La prima volta non si scorda mai. Lo saprà da stasera anche Marco Domenichini, questa sera contro il Bologna esordiente sulla panchina del Napoli a causa della squalifica di Luciano Spalletti: «Questo Napoli è una squadra di qualità, ma siamo all'inizio, è ancora presto per capire che ambizioni abbiamo. Stiamo dando il massimo per arrivare in alto» - ha detto al termine della gara - «C'è tanta convinzione ogni giorno in allenamento, quando sei in fiducia le cose ti riescono e arrivano i risultati».«C'è sempre da migliorare, in tutto» - ha continuato Domenichini a Dazn - «Come nella gestione del possesso in alcune situazioni di gioco: stasera siamo stati un po' lenti a tratti, ma c'è da lavorare e pensare subito al derby contro la Salernitana che sarà complicatissima. Mi auguro che Spalletti sia soddisfatto, ma sicuramente avrà tanto da dire».