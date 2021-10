Dominguez: "I due rigori non c'erano"

"Volevamo vincere per nonno Sinisa ma di fronte avevamo una grande squadra in forma"





Dopo il 3-0 subito a Napoli, anche Nico Dominguez evita la polemica arbitrale, pur dicendo la sua sui due rigori assegnati contro il Bologna: "No, per me non c'erano - dice il centrocampista a Sky - ma preferisco non parlare degli errori dell'arbitro, guardiamo avanti: non possiamo fare niente, oggi dovevamo portare i tre punti a casa".



Nonno Sinisa voleva portare la vittoria a casa. Cosa vi è mancato?

"Sicuramente noi volevamo vincere, abbiamo giocato contro una grande squadra in forma. È stata una partita difficile, guardiamo avanti".



Siete stati troppo passivi?

"Credo che potevamo difendere più alto, non abbiamo tirato tanto in porta perché loro tenevano bene la palla e noi ripartivamo troppo da lontano. Quando abbiamo tenuto la palla abbiamo fatto bene".



