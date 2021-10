Insigne: "Una grande risposta al campionato"

"Il cammino è lungo ma abbiamo conquistato un successo importante. Siamo a 9 vittorie e un pareggio che a Roma ci può stare"



"Il gruppo è competitivo, chi va in campo dimostra il proprio valore e la nostra forza è proprio quella dell'intera rosa".



"I rigori li ho calciati con sicurezza e sono sempre pronto a prendermi la responsabilità. Ringrazio Spalletti per la fiducia e sono felice per aver segnato soprattutto per la squadra"



"Adesso dobbiamo proseguire così, pensiamo solo alla nostra strada e concentriamoci su ogni gara al massimo"



