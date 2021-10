Giuntoli: "Insigne? Importante, ma non c' solo lui"

Interviste28 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Dobbiamo saperci isolare e pensare alla nostra gara. Questo il segreto delle squadre vincenti" A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Bologna, gara valida per la 10 giornata del campionato di Serie A, il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport e a proposito del vantaggio di giocare per ultimi commenta: "Dobbiamo saperci isolare e pensare alla nostra gara. Questo il segreto delle squadre vincenti e dovr esserlo anche per noi". Su capitan Insigne? " importante, ma non c' solo lui. Credo che mister Spalletti abbia saputo dosare le energie di tutti. Con i cinque cambi stato molto bravo a preservare le forze di tutti".



