Spalletti non andrà in panchina per Napoli-Bologna

Cronaca27 Ottobre 2021Napoli TodaySqualificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nell'immediato post partita contro la Roma Luciano Spalletti non sarà in panchina allo Stadio Maradona per Napoli-Bologna. L'allenatore azzurro, infatti, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nell'immediato post partita contro la Roma dall'arbitro Massa.



Nel comunicato ufficiale si legge che il tecnico è stato sanzionato "per aver al termine della gara, sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose". Per Spalletti è arrivata anche una multa da 5000 euro.



Sanzionato anche il vice-presidente Edoardo De Laurentiis, con 10mila euro di multa, "per aver, al termine della gara, entrando sul terreno di gioco, rivolto agli ufficiali di gara, con tono sarcastico, un'espressione irriguardosa rilevata dal Quarto ufficiale".