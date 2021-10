Napoli-Bologna: i precedenti



Nelle ultime sette sfide casalinghe, gli azzurri hanno trionfato sei volte





Sono 144 i confronti totali tra Napoli e Bologna. Gli azzurri vantano più vittorie con 57 contro le 47 dei rossoblù, 40 i pareggi. L'ultima sfida al Maradona è stata vinta dai padroni di casa: 3-1 il risultato finale, doppietta di Insigne e rete di Osimhen. Nelle ultime sette sfide casalinghe, gli azzurri hanno trionfato sei volte. Il successo più recente degli uomini di Miha è l'1-2 in trasferta del dicembre 2019: Skov Olsen e Sansone i marcatori. Azzurri sempre in gol nelle ultime sedici gare di A contro il Bologna. Spalletti dovrà tenere d'occhio un dato. I rossoblù sono la squadra che in stagione ha realizzato più reti sugli sviluppi di calcio d'angolo, ben sette. Sarà out per squalifica Soriano, senza di lui i compagni hanno vinto solo il 15% delle gare. Contro il 35% con lui in campo.