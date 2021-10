Roma-Napoli, espulsi i due allenatori

Il tecnico giallorosso è stato cacciato da Massa a 10' dalla fine, quello azzurro dopo il fischio finale





José Mourinho si è preso la scena a metà della ripresa di Roma-Napoli. Proteste plateali dopo che un (presunto) fallo su Zaniolo non era stato fischiato. Un atteggiamento reiterato che ha portato l'arbitro Massa ha estrarre il cartellino giallo. E poiché anche nel primo tempo Mourinho era stato ammonito dal direttore di gara (proteste anche in questo caso perché non era stato punito un lieve contatto tra Politano e Vina), è stato inevitabile il "rosso".



Stessa sorte è toccata, dopo il fischio finale, al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Massa ha interpretato come ironici, evidentemente, gli applausi che l'allenatore della squadra ospite ha rivolto al direttore di gara (?), in un finale comunque molto nervoso. Spalletti ha mostrato incredulità, ma il direttore di gara non è tornato sulla decisione presa "in diretta".



