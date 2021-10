I tifosi accolgono la squadra azzurra alla stazione Termini



La squadra partenopea č arrivata alle 19 dopo un viaggio durato circa un'ora





Luciano Spalletti ritorna a Roma, questa volta da allenatore del Napoli. La squadra partenopea č arrivata alle 19 alla stazione Termini per un viaggio durato circa un'ora. Ad attendere il gruppo all'uscita della stazione tanta polizia (due blindati e alcune pattuglie per la scorta del pullman) ma soprattutto un centinaio di tifosi azzurri, scatenati all'arrivo della squadra. Uno su tutti il piccolo Vincenzo che aveva uno striscione per Anguissa, con tante disegni e un messaggio: "Possiamo fare una foto insieme?". Con lui il papā: "Ci ha messo un mese per fare tutto il cartellone, lo ha voluto fare tutto da solo". Anguissa per disposizioni delle forze dell'ordine non si č fermato, ma un componente dello staff del Napoli ha preso il cartellone dove č segnato anche il numero di telefono del papā di Vincenzo. Con la speranza di un incontro o un video messaggio.