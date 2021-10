Spalletti parla con i tifosi prima di partire per Roma

Le parole di Spalletti ai tifosi

Queste le parole pronunciate da Luciano Spalletti ai tifosi del Napoli: "Grazie per la vostra vicinanza, è molto importante per noi. Bisogna difendere i calciatori, sono loro quelli importanti. Voler bene ai calciatori è fondamentale e voi siete una forza aggiunta. È tanta roba se ci state vicino".