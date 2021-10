Spalletti: "Roma-Napoli è la mia partita"

Interviste 23 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"All'Olimpico la sfida tra due parti di me. Sarà una gara importantissima per il futuro del Napoli, che dobbiamo provare a vincere”





Interviste23 Ottobre 2021Corriere dello Sport"All'Olimpico la sfida tra due parti di me. Sarà una gara importantissima per il futuro del Napoli, che dobbiamo provare a vincere” NAPOLI - "Domani è uno scontro diretto contro un avversario che abita il condominio più ambito d'Italia e secondo me quel condominio lì rimane integro tutto l'anno senza esclusioni prima. Tutte rimarranno agganciate alla possibilità di entrare in Champions League, che è l'obiettivo di tutte". Luciano Spalletti presenta Roma-Napoli in conferenza stampa, una partita per lui dal fascino particolare e dal significato speciale: "È la mia partita, la partita della mia vita, ma non sarà mai una partita contro un nemico ma la sfida tra due parti di me. Non c'è nessun passato da sconfiggere, ma una gara importantissima per il futuro del Napoli che dobbiamo provare a vincere. Domani sarò tutto del Napoli ma la Roma non sarà mai la mia nemica".



