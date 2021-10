Per Manolas un infortunio di bassa entità

Cronaca 22 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il giocatore resta comunque in dubbio per la prossima partita con la Roma





Cronaca22 Ottobre 2021Corriere dello SportIl giocatore resta comunque in dubbio per la prossima partita con la Roma n sospiro di sollievo, gli esami cui si è sottoposto Kostas Manolas hanno evidenziato solo una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore greco era uscito anzitempo durante Napoli-Legia Varsavia a causa di un problema fisico.



Napoli, comunicato su Manolas

A rendere noto l'esito dei test clinici è il club azzurro tramite il consueto bollettino medico: "Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore ha gia iniziato l'iter riabilitativo". Il giocatore resta comunque in dubbio per la prossima partita con la Roma.