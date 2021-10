Gli 11 azzurri in campo per la sfida con il Legia

Cronaca 21 Ottobre 2021 Fonte: Twitter



Spalletti opera 7 cambi: gioca Mertens, esordio dal 1' anche per Demme e Jesus





Cronaca21 Ottobre 2021TwitterSpalletti opera 7 cambi: gioca Mertens, esordio dal 1' anche per Demme e Jesus 📃 StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Jesus, Anguissa, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Insigne.#NapoliLegia #UEL



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/d7fjc6W2AX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2021