Koulibaly: "Per vincere ci vorrà forza e pazienza"

20 Ottobre 2021



"La squadra sta bene, può disputare una gara di qualità ma ci vorrà tantissima concentrazione"





Interviste20 Ottobre 2021SSC Napoli"La squadra sta bene, può disputare una gara di qualità ma ci vorrà tantissima concentrazione" Kalidou Koulibaly parla in conferenza stampa alla vigila del match contro il Llegia Varsavia: "Incontriamo una squadra esperta che sta al primo posto del girone. Domani ci aspetteranno per poi ripartire. Bisognerà avere pazienza ed essere solidi per cercare la vittoria. E' un match assolutamente da vincere. Faremo di tutto per arrivare primi e qualificarci agli ottavi".



"In campionato stiamo andando benissimo, mentre in Europa ci serve un successo per cercare di conquistare il primo posto. Domani dovremo trovare la solidità che abbiamo in Italia anche in campo europeo".



"La squadra sta bene, può disputare una gara di qualità ma ci vorrà tantissima concentrazione. Bisogna restare coi piedi per terra pur consapevoli del nostro valore"



"Mi fa piacere che il mister mi chiami "comandante", ma in questa rosa ci sono tanti giocatori importanti. Sono anni che sono a Napoli e cerco di dare il massimo e ciò che mi chiede l'allenatore".



"Abbiamo uno spogliatoio unito e siamo molto carichi. Le vittorie aiutano a dare entusiasmo e forza per continuare la nostra strada. C'è un clima sereno, ci alleniamo con tanta intensità e dobbiamo dimostrare in campo sempre quello che possiamo dare"



"Questo è uno dei gruppi più forti in cui ho giocato. Spalletti ci ha dato tanta fiducia e sinora i risultati stanno arrivando. Ma nel calcio bisogna sempre guardare avanti senza mai fermarsi, perchè sappiamo che ogni squadra ci aspetta sempre con maggiore attenzione"-



Sui cori razzisti: "Sono episodi che fanno male. Dopo Firenze non ho dormito per due giorni. La battaglia al razzismo deve coinvolgere tutto il mondo, io personalmente la porta avanti da tempo. A me piacerebbe incontrare queste persone per dialogare e comprendere il motivo delle offese"



