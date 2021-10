Manolas torna a lavorare con il gruppo

Cronaca19 Ottobre 2021Corriere dello SportMa Zielinski ha lavorato in palestra a causa di un risentimento muscolare al "piccolo gluteo Il Napoli ha lavorato questa mattina al centro di allenamento Konami in vista della sfida di giovedì con il Legia Varsavia: seduta tattica, partita a campo ridotto ed esercitazioni sulle palle inattive il programma stilato da Spalletti a due giorni dalla partita di Europa League. Il tecnico ha ritrovato in gruppo Manolas, mentre ha dovuto rinunciare a Zielinski, che ha lavorato in palestra a causa di un risentimento muscolare al "piccolo gluteo", come specificato dalla società partenopea. Ancora out Ounas, che ha lavorato solo in palestra, e Malcuit, il quale ha svolto lavoro personalizzato in campo.