Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 19 Ottobre 2021 Fonte: SSC Napoli



Per cominciare a preparare la sfida di giovedý in Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia





Cronaca19 Ottobre 2021SSC NapoliPer cominciare a preparare la sfida di giovedý in Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia Non c'Ŕ tempo di riposare per il Napoli, reduce dalla vittoria con il Torino e che, a Castel Volturno, Ŕ sceso in campo questa mattina per cominciare a preparare la sfida di giovedý in Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia (Stadio Maradona, ore 21). Nell'allenamento odierno Luciano Spalletti ha suddiviso la rosa in due gruppi: scarico in palestra per chi ha giocato ieri contro i granata, mentre per gli altri torello, lavoro di possesso palla ed esercitazioni finalizzate al potenziamento aerobico. Sul fronte dei singoli Kevin Malcuit ha svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Kostas Manolas e Adam Ounas hanno affrontato un allenamento personalizzato in campo.