Giuntoli: "Giochiamo senza pensare agli altri"

17 Ottobre 2021



Nel prepartita di Napoli-Torino è intervenuto ai microfoni di DAZN Cristiano Giuntoli, ds del club azzurro: “Una squadra che ha ambizioni deve affrontare tutte le partite per vincere senza pensare ad altre squadre e ai punti di distacco. E' un percorso ancora lungo, siamo solo all'ottava giornata di campionato. Il Torino è una squadra molto forte, ben allenata e molto attrezzata. Ospina e Meret sono grandi professionisti, si stimano molto e di volta in volta il mister sceglierà il portiere più adatto per vincere la partita. Oggi ha scelto Ospina. Insigne lo vediamo benissimo, è il nostro capitano. Lui pensa solo al Napoli e al campo, il nostro agente parla con noi”.