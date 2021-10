Napoli-Torino: le probabili formazioni



Spalletti deve rinunciare a Manolas, che si aggiunge agli acciaccati Ounas, Petagna e Malcuit mentre torna disponibile Lobotka





Si riparte dal Maradona ed il Napoli di Luciano Spalletti vuole riprendere il discorso interrotto dalle nazionali, provando ad allungare sulle rivali centrando l'ottava vittoria di fila che significherebbe eguagliare il record napoletano del terzo anno di Sarri. L'ostacolo non è di quelli facili, e il tecnico l'ha evidenziato in conferenza stampa, perché di fronte ci sarà il Torino. La squadra di Juric, sempre più sulla scia di Gasperini, gioca uomo su uomo a tutto campo ed è già ai primi posti in tutte le statistiche d'aggressività (intercetti, falli fatti, contrasti seconde palle, addirittura per i primi due dati è primo in Europa), avvicinando i numeri di quel Verona che mandò in crisi gli azzurri sia all'andata che al ritorno nella scorsa stagione. E sull'uscire dalle marcature e la pressione a tutto campo è stato impostato il lavoro a Castel Volturno di questi ultimi giorni



Statistiche

I precedenti sono tutti pro-Napoli: un solo ko nelle ultime 18 in Serie A contro il Torino (risale allo 0-1 firmato Glik nel 2015) con 12 successi azzurri e 5 pareggi. Il Napoli è inoltre imbattuto in casa col Torino da 9 gare e l'ultima vittoria granata risale al 2-1 del maggio 2009. Sempre particolari le sfide contro le squadre di Juric: in questo caso si affronteranno la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio (il Napoli, 48) e quella che finora ne ha incassati meno nel torneo in corso (il Torino, 18). Molto atteso Lorenzo Insigne: il capitano azzurro ha preso parte a 11 gol contro il Torino (sei reti e cinque assist) e quella granata è la squadra contro cui l'esterno partenopeo ha giocato più partite (17) senza mai perdere (12 vittorie e 5 pareggi).



Le ultime sul Napoli

Spalletti deve rinunciare a Manolas, che si aggiunge agli acciaccati Ounas, Petagna e Malcuit mentre torna disponibile Lobotka. L'unico dubbio riguarda Ospina, che portrebbe essere confermato dopo le parole di Spalletti che ha ricordato l'ottima prova con la Juventus quando pure rientrò all'ultimo dal sudamerica. Per il resto linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabian ed Anguissa, con Zielinski probabilmente poco più avanti. In attacco Politano favorito su Lozano, nel tridente con Osimhen ed Insigne. Il messicano, così come Mertens, potrà incidere a gara in corso con i 5 cambi.



Le ultime sul Torino

Juric senza gli infortunati Praet, Verdi e Pjaca mentre ritrova dopo una lunga assenza Zaza e soprattutto Belotti che potrebbe subito partire titolare. davanti a Milinkovic-Savic spazio a Djidji, Bremer e Rodriguez; in mediana Pobega (oppure l'arretramento di Lukic se dovesse spuntarla Linetty da fantasista) e Mandragora al centro con Singo a destra e Ola Aina a sinistra. Poco più avanti Brekalo e Lukic (ma non si esclude, come detto, Linetty) in supporto a Belotti, in ballottaggio con Sanabria reduce dagli impegni con la nazionale.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Meret-Ospina 51%-49%, Politano-Lozano 60%-40%



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric

Ballottaggi: Belotti-Sanabria 51%-49%, Lukic-Linetty 55%-45%



(antonio gaito)