Manolas, trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra

Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Lobotka ha svolto l'intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra.

Koulibaly è rientrato dopo l'impegno con la Nazionale.