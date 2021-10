Secondo furto auto in casa Napoli

Spalletti ieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia sempre quando è in città e dove va in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, e aveva deciso di non parcheggiare l'utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno oggi. Ma quando è sceso, intorno alle otto di questa mattina, non ha più trovato la sua Panda, preferita alla Mercedes rimasta invece nella sua casa in Toscana.



Così prima di recarsi al centro sportivo e pensare alla partita di domenica contro il Torino, ha dovuto sporgere denuncia alle Forze dell'Ordine. Sull'accaduto sta quindi indagando la polizia, con la speranza di ritrovarla, a seguito anche dell'esposto di Demme. A facilitare la ricostruzione dei fatti saranno i video estrapolati dalle telecamere di sicurezza della videosorveglianza dell'hotel. Al momento si esclude anche una correlazione tra i due furti.