Napoli-Torino: i precedenti

Cronaca 15 Ottobre 2021 Fonte: Si Gonfia La Rete



In casa in Serie A gli azzurri non perdono contro il Torino da ben 11 anni





Cronaca15 Ottobre 2021Si Gonfia La ReteIn casa in Serie A gli azzurri non perdono contro il Torino da ben 11 anni Dando un sguardo ai precedenti il Napoli potrebbe sorridere dato che in casa in Serie A non perde contro il Torino da ben 11 anni. Era il 17 maggio 2009 e i granata espugnarono l'allora stadio San Paolo vincendo 2-1 con le reti di Bianchi e Rosina. Da quel momento il Toro non è più riuscito a vincere in casa degli azzurri. Questo fattore potrebbe rappresentare uno stimolo in più per la squadra di Gattuso cercando di dare un seguito alla striscia di risultati utili in casa contro il club granata.



Ecco dunque i precedenti di Napoli-Torino:



Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Torino in Serie A: 29 febbraio 2020 – Napoli vs Torino 2-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Torino in Serie A: 17 febbraio 2019 – Napoli vs Torino 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Torino in Serie A: 17 maggio 2009 – Napoli vs Torino 1-2