Rrahamani:"Siamo gruppo forte e unito"

Interviste 14 Ottobre 2021 Fonte: SSC Napoli



Interviste14 Ottobre 2021SSC Napoli

Amir Rrahmani parla a Radio Kiss Kiss ed esprime la sua soddisfazione per questo inizio stagione.



"Mi sto trovando benissimo, sto giocando e ringrazio i compagni per l'aiuto. Non ci sono solo i singolo, ma è il gruppo che sta facendo benissimo".



"In difesa mi stabbo dando tutti una grande mano e poi giocare al fianco di un campione qual è Koulibaly è un vantaggio per chiunque. E' un privilegio essere suo compagno in campo"



"Il campionato è iniziato benissimo, ma bisogna proseguire con la stessa intensità, la strada è lunga e noi dobbiamo crescere per restare in alto".



"Già domenica contro il Torino ci aspetta una sfida dura e difficile. Le squadre di Juric giocano uno contro uno a tutto campo. Bisognerà avere attenzione e giusta mentalità".



Su Osimhen: "E' un attaccante fortissimo, non solo fa gol ma arriva sempre prima sulle palle contese. E' in una condizione splendida e sta dando un grande contributo alla squadra".



"Ma in generale il gruppo sta bene. Siamo compatti e decisi più dello scorso anno a disputare una grande stagione. Abbiamo tifosi appassionati che ci spingono anche allo Stadio e questo clima ci dà una grande carica..."



