Le corna scaramantiche di Zambo Anguissa

Cronaca 13 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



In vista della sfida contro i granata di Juric





Rientrato dal doppio impegno con il Camerun e già, sorridente, al lavoro con il suo Napoli. Zambo Anguissa ha conquistato tutti i tifosi azzurri con un inizio di stagione straordinario, sulla linea di ciò che sta vivendo la squadra di Spalletti, a punteggio pieno in campionato.Domenica alle 18 allo Stadio Maradona arriverà il Torino e la foto pubblicata dall'account in lingua portoghese della società azzurra, che ritrae il centrocampista mentre fa il gesto delle corna, sembra essere in diretta correlazione: probabilmente un atto di scaramanzia in vista della sfida contro i granata di Juric. Una cosa del genere si era già vista nel dicembre dello scorso anno, quando il Napoli postò su Twitter il gesto delle corna poco prima del derby tra Juve e Toro. E anche allora i tifosi si scatenarono: “Non c'è nulla di male, io lo trovo molto divertente”.