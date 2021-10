Napoli-Legia Varsavia senza tifosi ospiti

Lo ha stabilito la Prefettura di Napoli per il match che si giocherÓ giovedý 21 ottobre alle ore 21 "La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre". ╚ questa la nota pubblicata dal club azzurro sul proprio profilo Twitter ufficiale in merito al match di Europa League in programma giovedý 21 ottobre alle ore 21. La squadra di Spalletti, ferma a un punto in classifica, deve conquistare la prima vittoria nella competizione dopo il 2-2 a Leicester in rimonta e il ko interno contro lo Spartak Mosca (3-2). I polacchi, primi nel Gruppo C a punteggio pieno, al Maradona dovranno per˛ fare a meno del sostegno dei propri tifosi.