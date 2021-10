Lozano in forma pazzesca (video)

"¡Dónde la pusiste, Chucky!" che tradotto vuol dire "Dove l'hai messa, Chucky". Chucky ovviamente è lui, Hirving Lozano, attaccante del Napoli e autentica star del Messico, con il quale si sta allenando per la partita di giovedì notte contro El Salvador valida per le qualificazioni Mondiali. Lozano ha preso palla poco dopo il cerchio di centrocampo (quasi davanti alla sua porta perché si stava giocando una partitella a campo ridotto) e di destro al volo l'ha mandata a insaccarsi all'incrocio dei pali nella porta lontana. Un'esecuzione da applausi, che ha fatto impazzire di gioia i suoi compagni di squadra che sono corsi ad abbracciarlo e tutti i tifosi sul web, messicani e napoletani.







Lozano è stato grande protagonista anche ieri notte nella vittoria del Messico contro l'Honduras: la partita si è conclusa 3-0, l'esterno di Spalletti ha segnato il terzo gol facendo esultare tutto lo stadio Azteca di Città del Messico. L'allenatore azzurro lo aspetta a Napoli in vista della sfida di domenica con il Torino. Un Chuchy così in forma può fare sempre la differenza.