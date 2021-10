Il Napoli in lutto per la scomparsa di De Lella

Cronaca10 Ottobre 2021Corriere dello SportNel 1984 si laureò campione d'Italia alla guida della formazione allievi degli azzurri Lutto in casa Napoli per la morte di Riccardo De Lella. Il club partenopeo, in un comunicato ufficiale, "si unisce al dolore della famiglia De Lella per la scomparsa del caro Riccardo, storico allenatore del settore giovanile azzurro" (che nel 1984 si laureò campione d'Italia alla guida della formazione allievi). "Se ne va un maestro di calcio, oltre che scopritore di grandi talenti - è invece il commento di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti -. Oggi abbiamo perduto uno storico allenatore e un autentico uomo di sport. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze".