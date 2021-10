Problema muscolare per Malcuit

Cronaca9 Ottobre 2021Corriere dello SportDistrazione di primo grado del soleo sinistro per il terzino francese Infortunio per Kevin Malcuit del Napoli, che ieri, venerdì, si è fermato per un problema muscolare al polpaccio sinistro a conclusione dell'allenamento della squadra di Spalletti. Il club partenopeo, nel report di oggi, fa sapere che il terzino francese si è sottoposto a "terapie" e che gli esami clinici che ha effettuato stamattina "hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro". Il Napoli si è allenato nella mattinata al Konami Training Center in vista della gara casalinga con il Torino di domenica 17. Ancora indisponibili anche Ounas e Lobotka: palestra e terapie oggi per l'algerino, lavoro personalizzato in campo, invece, per lo slovacco.