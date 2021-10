Lobotka torna ad allenarsi in campo

Cronaca 6 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il centrocampista slovacco ha lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta di mercoledė





Cronaca6 Ottobre 2021Corriere dello SportIl centrocampista slovacco ha lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta di mercoledė Stanislav Lobotka chiude il capitolo terapie: ora il suo recupero va fatto sul campo. Il centrocampista polacco ha lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta di mercoledė che segna il ritorno a lavoro per gli azzurri di Spalletti. Lavoro aerobico, tecnico-tattico e partitella 7 contro 7 il menų scelto dal tecnico per riportare la squadra ai soliti ritmi dopo due giorni di riposo. Unico giocatore in infermeria Adam Ounas, che prosegue le terapie per trattare la distrazione al retto femorale che lo ha colpito alla vigilia della sfida con la Fiorentina.