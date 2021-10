Il Napoli continua a vincere ed è in fuga

Cronaca 4 Ottobre 2021 Fonte: Redazione



La sensazione è che gli azzurri abbiano a propria disposizione tutte le qualità per riuscire nell'impresa





Cronaca4 Ottobre 2021RedazioneLa sensazione è che gli azzurri abbiano a propria disposizione tutte le qualità per riuscire nell'impresa



Prima delle quarta giornata, in testa alla classifica c'era un terzetto formato da Roma, Milan e Napoli. Mentre la Roma è uscita sconfitta dalla trasferta di Verona, il Milan è stato fermato sul



Come tutti i tifosi azzurri sicuramente ricorderanno, la scorsa stagione del Napoli è sì stata pesantemente condizionata dagli infortuni, ma soprattutto nella parte conclusiva del campionato a fare la differenza erano stati i soliti e vecchi problemi di tenuta mentale che hanno portato gli azzurri a perdere punti in partite decisamente alla portata. Ancora una volta, la stagione è passata alla storia per i tanti rimpianti che l'hanno accompagnata, con il pareggio interno nell'ultima gara di campionato

Dopo anni difficili, questa potrebbe essere la volta buona per il Napoli per lottare per lo scudetto e la sensazione è che gli azzurri abbiano a propria disposizione tutte le qualità per riuscire nell'impresa.



Dopo l'anno passato, conclusosi con il pareggio interno contro il Verona che aveva significato l'addio al sogno qualificazione alla Champions League, alla vigilia di questa stagione in casa Napoli tirava un'aria pesante. La partenza di Gattuso e l'arrivo di Spalletti avevano fatto ben sperare i tifosi azzurri ma nessuno avrebbe potuto immaginare che i partenopei potessero farsi trovare già pronti in questo avvio di stagione.Prima delle quarta giornata, in testa alla classifica c'era un terzetto formato da Roma, Milan e Napoli. Mentre la Roma è uscita sconfitta dalla trasferta di Verona, il Milan è stato fermato sul pareggio dalla Juventus di Massimiliano Allegri che continua a faticare in una maniera indicibile. Il Napoli, quindi, nel posticipo del lunedì sera, si presentava a Udine con la possibilità di allungare su tutte le dirette rivali nella lotta al titolo e i ragazzi di Spalletti non hanno sprecato l'opportunità. Al termine del primo tempo i goal di Osimhen e Rrahmani hanno sbloccato il risultato e nel secondo tempo le reti di Koulibaly e Lozano hanno chiuso definitivamente i giochi sul 4-0 permettendo ai partenopei di portarsi in testa alla classifica a punteggio pieno con due punti di vantaggio sulle milanesi e tre lunghezze di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. Dopo quella gara, per i partenopei sono arrivate altre due vittorie contro Cagliari e Sampdoria e ora, dando un'occhiata ai pronostici scommesse calcio , ora il Napoli è tra le principali indiziate per la vittoria di uno scudetto che manca da tanto, troppo tempo, e che negli ultimi anni i tifosi azzurri hanno assaporato più di una volta salvo poi dover abbandonare i sogni di gloria per colpa della Juventus di Massimiliano Allegri.Come tutti i tifosi azzurri sicuramente ricorderanno, la scorsa stagione del Napoli è sì stata pesantemente condizionata dagli infortuni, ma soprattutto nella parte conclusiva del campionato a fare la differenza erano stati i soliti e vecchi problemi di tenuta mentale che hanno portato gli azzurri a perdere punti in partite decisamente alla portata. Ancora una volta, la stagione è passata alla storia per i tanti rimpianti che l'hanno accompagnata, con il pareggio interno nell'ultima gara di campionato contro il Verona che oltre ad escludere i partenopei dalla Champions ha fatto sì che ad andare in Europa dalla porta principale fossero proprio gli storici rivali della Juventus. Quest'anno, però, le cose sono cambiate radicalmente e nelle prime uscite stagionali la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di avere carattere e personalità e, soprattutto, di sapere cosa fare nelle fasi più complicate della gara. Miglioramento non da poco per una squadra che in termini di talento e profondità della rosa non è inferiore a nessuno, ma che negli anni ha sempre peccato di esperienza e mentalità.Dopo anni difficili, questa potrebbe essere la volta buona per il Napoli per lottare per lo scudetto e la sensazione è che gli azzurri abbiano a propria disposizione tutte le qualità per riuscire nell'impresa.