Italiano: "Non meritavamo di perdere"

Interviste 3 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Sono contento della prestazione e della grande prova della mia squadra"





Interviste3 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Sono contento della prestazione e della grande prova della mia squadra" "Rispetto a quanto fatto con l'Inter, stasera, non meritavamo di perdere". Parola di Vincenzo Italiano, a Dazn, dopo la sconfitta casalinga della Fiorentina con il Napoli. "Sono contento della prestazione e della grande prova della mia squadra, meritavamo di più ed è stato un peccato non portare a casa i tre punti. Baricentro basso nei secondi tempi? Non penso sia una questione fisica, è un problema di episodi e una questione mentale, poi quando l'avversario è più forte riesce a metterti in difficoltà. Ora sta a me trovare la chiave". La chiosa di Italiano, però, è piena di fiducia: "Non possiamo già essere perfetti dopo soli due mesi e mezzo di lavoro, ma abbiamo grandi margini di miglioramento”.







"Rispetto a quanto fatto con l'Inter, stasera, non meritavamo di perdere". Parola di Vincenzo Italiano, a Dazn, dopo la sconfitta casalinga della Fiorentina con il Napoli. "Sono contento della prestazione e della grande prova della mia squadra, meritavamo di più ed è stato un peccato non portare a casa i tre punti. Baricentro basso nei secondi tempi? Non penso sia una questione fisica, è un problema di episodi e una questione mentale, poi quando l'avversario è più forte riesce a metterti in difficoltà. Ora sta a me trovare la chiave". La chiosa di Italiano, però, è piena di fiducia: "Non possiamo già essere perfetti dopo soli due mesi e mezzo di lavoro, ma abbiamo grandi margini di miglioramento”.