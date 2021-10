Spalletti: "Potevamo anche fare il terzo gol"

Interviste 3 Ottobre 2021 Fonte: Il Mattino



"Fortunatamente la difesa ci ha dato una mano. Bisogna migliorare su questo punto"





Interviste3 Ottobre 2021Il Mattino"Fortunatamente la difesa ci ha dato una mano. Bisogna migliorare su questo punto" Luciano Spalletti si prende tre punti pesanti al Franchi, ma manda un chiaro messaggio al suo Napoli. «Non era facile vincerla contro una squadra come la Fiorentina, bisognava avere fisicità e a noi non viene automatica. Però abbiamo calciatori veloci che diventano difficili da prendere» - ha detto a fine match - «Con i cinque cambi le partite non sono mai chiuse, usarli bene è un vantaggio come abbiamo fatto noi nella ripresa. L'abbiamo gestita bene, ma abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, potevamo anche fare il terzo»



«Fortunatamente la difesa ci ha dato una mano. Bisogna migliorare su questo punto, bisognerà portare a casa anche qualche partita sofferta come questa, avevamo la possibilità di fare meglio» ha continuato Spalletti a Dazn. Abbiamo bisogno di far rifiatare i mediani, con Lobotka fuori e a distanza di tre giorni dall'Europa League necessitavamo della mano di Demme. La punizione del gol? L'ha fatta il Borussia Dortmund e il nostro analyst ce l'ha mostrata per prepararla.



Luciano Spalletti si prende tre punti pesanti al Franchi, ma manda un chiaro messaggio al suo Napoli. «Non era facile vincerla contro una squadra come la Fiorentina, bisognava avere fisicità e a noi non viene automatica. Però abbiamo calciatori veloci che diventano difficili da prendere» - ha detto a fine match - «Con i cinque cambi le partite non sono mai chiuse, usarli bene è un vantaggio come abbiamo fatto noi nella ripresa. L'abbiamo gestita bene, ma abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, potevamo anche fare il terzo»«Fortunatamente la difesa ci ha dato una mano. Bisogna migliorare su questo punto, bisognerà portare a casa anche qualche partita sofferta come questa, avevamo la possibilità di fare meglio» ha continuato Spalletti a Dazn. Abbiamo bisogno di far rifiatare i mediani, con Lobotka fuori e a distanza di tre giorni dall'Europa League necessitavamo della mano di Demme. La punizione del gol? L'ha fatta il Borussia Dortmund e il nostro analyst ce l'ha mostrata per prepararla.