Voci dal Forum: Tre punti che fanno male



Cronaca 3 Ottobre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca3 Ottobre 2021Forum SoloNapoli - Dario

Questi sono tre punti che fanno male...agli avversari. E sì, perché un conto è quando ti rincorrono, un conto quando sei costretto a rincorrere. Nel rincorrere si perdono inevitabilmente energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché rincorrere è semplicemente stressante. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Il Napoli oggi ha ventuno punti su sette partite. L'Inter segue a quattro, Juve e Lazio a dieci, Atalanta al momento a dieci e il Milan, al momento, a due. Fra una ventina di minuti si giocherà Atalanta - Milan. Sì, questi tre putni fanno decisamente male agli avversari.

La partita. A Firenze, contro i viola, Spalletti conferma Ospina fra i pali e lancia Lozano. Per il resto, solita formazione, ovveerosia quella titolare. Fin dalle prime battute si nota la preoccupazione degli avversari per Osimhen, un vero incubo per loro. Mai fermo, sempre sul pezzo. Gli avversari devono ricorrere sistematicamente al fallo per fermarlo. Ad ogni modo, nei primi venticinque minuti succede poco o nulla. Al 28° la Fiorentina passa in vantaggio. Calcio d'angolo per i viola. Vlahovic fa da sponda per Quarta, che da pochi passi batte Ospina. Sarà l'unica pecca della difesa azzurra di tutto l'incontro. Al 38° il Napoli pareggia. Il maresiallo del centrocampo, Fabian, lancia in profondità Osimhen, l'incubo viola. Il ragazzo controlla e fa fuori Quarta, che lo stende in area. Rigore! Insigne alla battuta. Lo sbaglia, e sono troppi gli errori dal dischetto. Lozano, altro incubo viola, sulla ribattuta fulmina il portiere fiorentino. Finisce il primo tempo con un Napoli più in palla.

Secondo tempo. Al 50° Lozano si procura l'ennesimo fallo ai limiti dell'area un po' decentrato sulla destra. Schema! Finge di andare alla battuta Insigne che lascia a Zielinski, che pesca Rrahmani al centro dell'area. Il ragazzo, che ha fatto diventare Manolas panchinaro, insacca alle spalle di Dragovsky. Sarà il risultato finale.

Fiorentina - Napoli 1-2.

Per quanto riguarda i singoli, direi che è difficile trovare migliori e peggiori. Cito ovviamente l'asse portante della squadra: K2, Anguissa, Fabian e Osimhen. Se proprio devo scegliere, dico che i migliori sono stati Osimhen e K2. Al Capitano consiglio di far battere i rigori ad Osimhen, che già li batteva con il Lille.

Sosta per la nazionale, ma testa già al Bologna.