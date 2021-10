Siparietto tra Spalletti e Mourinho a DAZN

Manca sempre meno al big match tra Roma e Napoli, in programma il prossimo 24 ottobre. Ma intanto José Mourinho e Luciano Spalletti hanno già avuto un primo faccia a faccia.I due tecnici si sono incrociati sugli schermi di Dazn dove si sono lasciati andare a complimenti e battute. "Grande Spallettone, ma vuoi vincere tutte le partite? Secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa", il commento divertito di Mourinho, riferendosi naturalmente al loro match all'Olimpico. La risposta di Spalletti è stata esilarante: "Noi qui a Napoli abbiamo tutti gli amuleti, questo ti tornerà contro!". I due poi si sono salutati facendosi i complimenti per le rispettive vittorie contro Empoli e Fiorentina.