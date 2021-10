Fiorentina-Napoli: i precedenti

Cronaca2 Ottobre 2021Diretta NapoliAzzurri vincenti a Firenze in 19 occasioni su 80 sfide disputate In vantaggio la squadra viola, con 37 vittorie contro le 19 del Napoli. La gara è da sempre ostica per i colori azzurri, come nel caso della sconfitta che costò lo scudetto della stagione 2017-18, quando la Viola si impose contro il Napoli di Sarri per 3-0, dando il colpo di grazia alle speranze azzurre di conquista del titolo. Lo scorso anno Gattuso sbancò Firenze per 2-0, non riuscendo però a centrare la Champions League nell'ultima gara contro il Verona.



Fiorentina e Napoli si sono affrontate 80 volte nella storia a Firenze. Ecco le statistiche della gara, 74 in campionato e 6 in Coppa Italia:



38 vittorie della Fiorentina;

23 pareggi;

19 vittorie del Napoli.



Fiorentina-Napoli: gol nelle sfide precedenti:

119 gol della Fiorentina;

72 gol del Napoli.



L'ultima vittoria della Fiorentina:

29 aprile 2018 Fiorentina-Napoli 3-0

L'ultimo pareggio:

9 febbraio 2019 Fiorentina-Napoli 0-0

L'ultima vittoria del Napoli:

16 maggio 2021 Fiorentina-Napoli 0-2