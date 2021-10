Lozano: "Ho rischiato di perdere l'occhio"

Interviste2 Ottobre 2021Corriere dello Sport"I medici mi hanno detto che ho rischiato anche la vita. Grazie a Dio ne sono uscito quasi indenne" Ora è soltanto un brutto ricordo, ma Hirving Lozano - come dichiarato nel corso di un'intervista a ESPN - ha rischiato molto. Bisogna tornare all'11 luglio, quando il Chucky subì un duro colpo alla testa nello scontro con il portiere avversario nel match inaugurale di Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. “Molti medici, dopo l'infortunio, mi hanno detto che avrei potuto perdere anche la vita. Sono state parole dure da accettare, pensi subito ai tuoi figli, a tua moglie, a quello che ti circonda. È stato un brutto infortunio ma grazie a Dio ne sono uscito quasi indenne. Avrei potuto restare paralizzato o perdere un occhio vista la ferita, ho avuto paura ma la vicinanza della famiglia mi ha aiutato. Ora ho una cicatrice”.



Lozano: “Napoli, scriviamo la storia”

“Abbiamo cominciato al meglio, questo Napoli ha grandi calciatori e grandi professionisti in squadra - ha poi detto sull'inizio di campionato in azzurro - Speriamo di riuscire a centrare tutti gli obiettivi che abbiamo in mente: è una nuova stagione quella appena cominciata, abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina importante di storia del club”.



