Anguissa: "A Firenze per riscattarci"

Interviste 1 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Ci aspetta una sfida difficile su un campo caldo. Dobbiamo raccogliere tutte le forze e la massima concentrazione"





Interviste1 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Ci aspetta una sfida difficile su un campo caldo. Dobbiamo raccogliere tutte le forze e la massima concentrazione" Franck Anguissa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss all'indomani della sconfitta del Napoli in Europa League contro lo Spartak Mosca: "Perdere fa male, ma è arrivato il momento di riscattarci e concentrarci sul match di Firenze per continuare il cammino in campionato. Dispiace per il risultato di ieri sera, però dobbiamo già guardare avanti e fare tesoro di ciò che è accaduto ieri in campo per poter crescere e migliorare. Siamo un gruppo unito e questa è una nostra caratteristica importante. Abbiamo già parlato con Spalletti per proiettarci al prossimo impegno con tutta l'energia possibile. Abbiamo un tecnico di esperienza che sa guidarci in ogni situazione. Il discorso qualificazione in Europa League è tutto aperto e noi vogliamo giocarcelo fino in fondo".



Il centrocampista ex Fulham, successivamente, ha parlato di come si sta trovando a Napoli: "Benissimo, sono molto felice di aver fatto questa scelta perchè ho conosciuto una tifoseria appassionata che vive di calcio. Il nostro desiderio è lottare per vincere anche per dare una gioia a questa città così speciale. A Firenze ci aspetta una sfida difficile su un campo caldo. Dobbiamo raccogliere tutte le forze e la massima concentrazione per conquistare un risultato positivo contro un avversario di grande qualità. Sarà difficile lasciare la squadra per la Coppa d'Africa, tuttavia il Napoli ha una rosa ampia con una mentalità vincente. Ciò che conta è la squadra non le individualità. Siamo un gruppo ampio e competitivo e possiamo lottare per tutti i traguardi fino alla fine della stagione". Sulla speranza che il Napoli lo riscatti a fine anno: "Ho capito subito che questa squadra è il posto giusto per me, ho subito accettato con entusiasmo. Per ciò che riguarda l'aspetto contrattuale si vedrà più avanti. Io sono felicissimo di essere in un grande club come il Napoli e spero di dare il massimo per ripagare la fiducia".









Franck Anguissa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss all'indomani della sconfitta del Napoli in Europa League contro lo Spartak Mosca: "Perdere fa male, ma è arrivato il momento di riscattarci e concentrarci sul match di Firenze per continuare il cammino in campionato. Dispiace per il risultato di ieri sera, però dobbiamo già guardare avanti e fare tesoro di ciò che è accaduto ieri in campo per poter crescere e migliorare. Siamo un gruppo unito e questa è una nostra caratteristica importante. Abbiamo già parlato con Spalletti per proiettarci al prossimo impegno con tutta l'energia possibile. Abbiamo un tecnico di esperienza che sa guidarci in ogni situazione. Il discorso qualificazione in Europa League è tutto aperto e noi vogliamo giocarcelo fino in fondo".Il centrocampista ex Fulham, successivamente, ha parlato di come si sta trovando a Napoli: "Benissimo, sono molto felice di aver fatto questa scelta perchè ho conosciuto una tifoseria appassionata che vive di calcio. Il nostro desiderio è lottare per vincere anche per dare una gioia a questa città così speciale. A Firenze ci aspetta una sfida difficile su un campo caldo. Dobbiamo raccogliere tutte le forze e la massima concentrazione per conquistare un risultato positivo contro un avversario di grande qualità. Sarà difficile lasciare la squadra per la Coppa d'Africa, tuttavia il Napoli ha una rosa ampia con una mentalità vincente. Ciò che conta è la squadra non le individualità. Siamo un gruppo ampio e competitivo e possiamo lottare per tutti i traguardi fino alla fine della stagione". Sulla speranza che il Napoli lo riscatti a fine anno: "Ho capito subito che questa squadra è il posto giusto per me, ho subito accettato con entusiasmo. Per ciò che riguarda l'aspetto contrattuale si vedrà più avanti. Io sono felicissimo di essere in un grande club come il Napoli e spero di dare il massimo per ripagare la fiducia".