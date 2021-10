Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 1 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



In vista del prossimo match di campionato, contro la Fiorentina





Cronaca1 Ottobre 2021Corriere dello SportIn vista del prossimo match di campionato, contro la Fiorentina All'indomani della gara con lo Spartak Mosca in Europa League, Napoli in campo nella mattinata al Konami Training Center, in vista del prossimo match di campionato, contro la fiorentina, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi per la settima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. I giocatori che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico: il resto della rosa è stato impegnato in una prima fase di attivazione e torello, successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Relativamente ai singoli, Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.