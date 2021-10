Giuntoli: "Insigne? Fiduciosi su rinnovo"

Interviste 30 Settembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"In questo momento stiamo parlando con il procuratore, il clima è molto disteso"





Interviste30 Settembre 2021Corriere dello Sport"In questo momento stiamo parlando con il procuratore, il clima è molto disteso" In casa Napoli il tema caldo è quello relativo al rinnovo di Lorenzo Insigne. In giornata c'è stato il pranzo tra il presidente De Laurentiis e l'agente Pisacane per iniziare a gettare le basi sul nuovo accordo, come confermato da Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Europa League contro lo Spartak Mosca: “In questo momento stiamo parlando con il procuratore, il clima è molto disteso e siamo sempre fiduciosi ma siamo molto concentrati sul campo. Pensiamo al bene del Napoli, poi in futuro vediamo. Il riscatto di Anguissa? Già fissato, è assurdo mettere dei soldi se lo possiamo fare dopo - ha spiegato a Sky Sport - Manolas è un calciatore molto importante, lui tiene molto al gruppo e viceversa. È stato importante fuori e anche dentro il campo”.



Giuntoli: “De Laurentiis è l'artefice del Napoli”

"L'artefice di questo Napoli è il presidente. Noi siamo la parte tecnica, siamo orgogliosi di quanto fatto vediamo come andrà a finire. Eravamo sereni anche lo scorso anno ma abbiamo avuto una stagione falcidiata dagli infortuni. Ma sapevamo della nostra forza. Se mi aspettavo di partire bene? Sì”.