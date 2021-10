Voci dal Forum: Non tutto il male...

Cronaca 30 Settembre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Non perderanno tempo ora catastrofisti di professione e ciucciuvettole a farsi sentire dopo questa sconfitta





Cronaca30 Settembre 2021Forum SoloNapoli - DarioNon perderanno tempo ora catastrofisti di professione e ciucciuvettole a farsi sentire dopo questa sconfitta Recita un proverbio: - Non tutto il male viene per nuocere.- Nel caso del Napoli, ovverosia nel caso di questa inaspettata sconfitta, è proprio così. E sì, perché probabilmente farà tornare qualcuno sul pianeta terra, a cominciare da certa stampa. Ritornare sulla terra è quanto di meglio potesse capitare a squadra, tifoseria e, ripeto, certa stampa. Credo che la partita che ci attende a Firenze, grazie a questa sconfitta, presenterà un Napoli con furore agonistico e determinazione al punto giusto. Tutta la considerazione e il rispetto necessari per questa competizione, ma la partita di Firenze e il campionato è tutta un'altra cosa. Ciò spiega esaurientemente il perchè del proverbio di cui sopra.

Non perderanno tempo ora catastrofisti di professione e ciucciuvettole a farsi sentire dopo questa sconfitta. Mi si creda, stavano aspettando questo momento come il pane. Ad ogni modo, la sconfitta del Napoli contro la Spartak Mosca, squadra maledetta per noi, non è dovuta a una cattiva prestazione del Napoli, ma a due clamorosi errori individuali: 1) uno stupido e, nel dire, stupido, l'ho trattato, di Mario Rui col quale si è fatto espellere, lasciando il Napoli per sessanta minuti in dieci uomini; 2) un errore madornale di Zielinski, che a porta spalancata ha tirato alto, mancando quel 2-0 che avrebbe chiuso la partita. L'errore di Zielinski è stata benzina per lo Spartak, che ha moltiplicato le energie. Fino a quando si è giocato in parità numerica, non c'è stata storia. Il Napoli si portava in vantaggio dopo pochi secondi con Elmas, controllava la partita e mancava il raddoppio in più d'una occasione. Al 30° il patatrac di Mario Rui. In netto ritardo decideva di intevenire in scivolata, alzando il piede su Moses. L'arbitro, richiamato dal VAR, non poteva fare altro che espellerlo. Un fallo idiota, non necessario, dettato solo dall'iiruenza spropositata di Mario Rui, pegggiore in campo. Sul finire del tempo Zielinski, solo davanti alla porta spalancata, tirava alto. Da quel momento lo Spartak si trasformava e faceva sua, con molta fortuna, la partita. Da notare che a due minuti dalla fine Osimhen, subentrato a Petagna, accorciava e donava al Napoli gli ultimi due minuti di speranza. Sull'ultima azione, Fabian manca di un soffio l'appoggio per Osimhen che avrebbe consentito al Napoli di pareggiare. Peccato!

Peggiori in campo, Mario Rui e Zielinski. Migliori, Di Lorenzo.

Napoli - Spartak Mosca 2-3.

Ora su col Morale, ci si rimbocchi le maniche e testa a Firenze.