Ruiz: "Abbiamo dato tutto fino alla fine"

Interviste 30 Settembre 2021 Fonte: Il Mattino



"Ci mancano ancora quattro partite, abbiamo un solo punto ma c'è ancora molto da giocare"





Interviste30 Settembre 2021Il Mattino"Ci mancano ancora quattro partite, abbiamo un solo punto ma c'è ancora molto da giocare" «Volevamo vincere, peccato per l'espulsione di Mario Rui ma la squadra ha dato tutto fino alla fine» Fabian Ruiz non fa drammi, il centrocampista azzurro commenta così la sconfitta con lo Spartak: «Ci abbiamo provato a pareggiare, non ci siamo riusciti».



«Ci mancano ancora quattro partite, abbiamo un solo punto ma c'è ancora molto da giocare» ha continuato a Sky. «Noi non molliamo mai, dobbiamo fare una bella Europa League e correggere gli errori fatti, ci sono e dobbiamo pensarci. L'Europa League è una bella competizione e vogliamo fare bene».



«Volevamo vincere, peccato per l'espulsione di Mario Rui ma la squadra ha dato tutto fino alla fine» Fabian Ruiz non fa drammi, il centrocampista azzurro commenta così la sconfitta con lo Spartak: «Ci abbiamo provato a pareggiare, non ci siamo riusciti».«Ci mancano ancora quattro partite, abbiamo un solo punto ma c'è ancora molto da giocare» ha continuato a Sky. «Noi non molliamo mai, dobbiamo fare una bella Europa League e correggere gli errori fatti, ci sono e dobbiamo pensarci. L'Europa League è una bella competizione e vogliamo fare bene».