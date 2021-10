Elmas, gol più veloce di un'italiana in Europa League

Cronaca 30 Settembre 2021 Fonte: TMW



Con la rete segnata dopo 13 secondi, il centrocampista del Napoli si fregia del terzo gol più veloce in assoluto nella competizione





Cronaca30 Settembre 2021TMWCon la rete segnata dopo 13 secondi, il centrocampista del Napoli si fregia del terzo gol più veloce in assoluto nella competizione Eljif Elmas ha segnato il gol più veloce di una squadra italiana in Europa League, quindi dal 2009/10, anno in cui la manifestazione ha fatto la sua comparsa. Con la rete segnata dopo 13 secondi, il centrocampista del Napoli si fregia del terzo gol più veloce in assoluto nella competizione: in vetta c'è Sykora dello Slovan Liberec, che segnò nel settembre 2016 dopo 10,69 secondi contro il Qarabağ, sottolinea Opta.