Napoli-Spartak Mosca: le probabili formazioni

Il Napoli capolista in Serie A riceve lo Spartak Mosca, dopo il pareggio importantissimo in rimonta sul campo del Leicester. La squadra di Luciano Spalletti ha l'occasione per trovare la prima vittoria europea della stagione contro gli uomini di Rui Vitoria, in difficoltà dopo un inizio di stagione condizionato anche dagli infortuni. Il tecnico del Napoli proverà anche a gestire le forze, dopo un tour de force molto impegnativo, senza molte alternative in alcuni ruoli, e con l'ultima gara di Firenze ancora da disputare prima della sosta. Match comunque da non sottovalutare, nonostante il ko sfortunato (e creando tantissimo) dello Spartak alla prima giornata col Legia, considerando che sulla carta sono i russi la terza forza del raggruppamento.



LE ULTIME SUL NAPOLI



Spalletti ha annunciato 4 cambi rispetto all'ultima gara con il Cagliari ed in vista anche della delicata sfida alla Fiorentina. Davanti a Meret, che potrebbe ritrovare il campo dopo l'infortunio, spazio di nuovo a Manolas, in coppia con Koulibaly, con una possibile occassione per Malcuit, probabile con lo spostamento di Di Lorenzo a sinistra (difficile Juan Jesus stravolgendo del tutto la linea difensiva). In mediana Demme potrebbe partire titolare, per dare almeno un tempo di riposo a Fabian (o Anguissa). In attacco nessun dubbio su Lozano, che si alterna ormai con Politano, probabilmente Zielinski sottopunta che per Spalletti ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione ed a sinistra difficile rinunciare ad Insigne. In attacco dovrebbe toccare ancora ad Osimhen, almeno inizialmente.



LE ULTIME SULLO SPARTAK



Rui Vitoria non se la passa bene in campionato ma non dovrebbe operare turnover. Il tecnico dello Spartak deve fare a meno di Rasskazov, Hendrix, Zoblin, Kutepov oltre a Larsson e nel tridente quindi probabilmente ci sarà spazio per Bakaev con i rapidi Ponce e Promes. A centrocampo è out Zobnin e quindi spazio al 2001 Litvinov con Umyarov in mezzo con Moses a destra e Ayrton Lucas a sinistra. In difesa il terzetto composto da Caufriez, Gigot, Dzhikiya dovrebbe agire a protezione del portiere Maksimenko.



PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPARTAK MOSCA - Stadio Diego Armando Maradona, ore 18.45



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Meret-Ospina 51%-49%, Demme-Fabian/Anguissa 55%-49%, Zielinski-Elmas/Ounas 55%-45%



SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.



(antonio gaito)