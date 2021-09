HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Spalletti: "Sarà una gara difficilissima"

Interviste 29 Settembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Giocheremo contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima partita del girone"





Interviste29 Settembre 2021Corriere dello Sport"Giocheremo contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima partita del girone" "Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto: conosco bene la potenza dello Spartak Mosca in Russia, e' una squadra che ha tifosi da tutte le parti, fra le piu' conosciute in Russia". Luciano Spalletti assicura che il Napoli non prenderà sottogamba la sfida di domani in Europa League. "Il Dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione - avverte ai microfoni di Sky Sport -. Il rispetto è assoluto, si va a giocare volendo assolutamente vincere una partita che sappiamo sarà difficilissima, contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima gara", il riferimento al ko dello Spartak contro il Legia Varsavia all'esordio. Per quanto riguarda la formazione, "tre, quattro, cinque calciatori verranno cambiati rispetto alle ultime partite ma potremmo cambiarli anche tutti e undici perché abbiamo una rosa di tutto rispetto e una competizione di questo livello potrebbe comportare delle complicazioni se non fosse così". Ma non ci sarà un turnover totale "perché si verrebbero a perdere delle conoscenze che ci sono già, meglio fare le cose gradualmente. Imprescindibili? Il Comandante e il capitano - sorride riferendosi a Koulibaly e Insigne - ma anche tutti i calciatori che sanno annusare il pericolo prima".



Spalletti: "Con le cinque sostituzioni non sei mai al sicuro"

"Se si va a prendere in esame l'ultima disputata penso che la cosa nuova delle cinque sostituzioni abbia allungato la vita alla partita di calcio. Di conseguenza per essere al sicuro bisogna fare tre gol. Mentre prima con due gol diventava un risultato difficile da ribaltare, ora con le cinque sostituzioni non sei mai al sicuro. Di conseguenza per quello che è stato lo spazio avuto e la possibilità di andare ad attaccare la linea difensiva del Cagliari, quando ha tentato di fare qualcosa in più, c'erano capitate delle situazioni che noi dovevamo sfruttare. E' un po' una riflessione che è stata posta alla squadra, di cui abbiamo parlato", afferma Spalletti in conferenza stampa.



Spalletti: "Nel calcio di oggi si segna molto di più"

"Gli allenatori giovani che ci sono ora provano ad avvicinare il calcio ad un calcio europeo: pressing alto, riconquista nella metà campo avversaria, costruzione del basso. Dei principi che danno beneficio alla possibilità di segnare più gol. Ma la cosa fondamentale è mettere tre-quattro calciatori nel reparto offensivo a venti minuti dalla fine per avere delle vampate di velocità e tecnica che possono veramente ribaltare un risultato in pochi minuti".



Spalletti: "Napoli ambiente ideale per Lozano e Osimhen"

Su Lozano: "E' un ragazzo splendido, una persona di una squisitezza unica. Però qui dentro tutti hanno quelle capacità lì e quelle caratteristiche lì. Lui si trova benissimo. Ha un pochettino ritardato il migliorare la sua condizione a causa dell'incidente in nazionale, ora però lo vedo molto motivato, sorridente. Tra l'altro secondo me lo vedo nell'ambiente giusto per lui, come Osimhen. Napoli mi sembra un ambiente adatto per calciatori come Lozano e Osimhen. L'apporto dei tifosi? Questo contatto diretto ci permette di acchiappare quelle sensazioni che ti danno solo i rapporti umani ravvicinati. Per quanto mi riguarda cambia poco perché anche quando l'ho trovato vuoto, per il primo allenamento, i miei occhi hanno visto lo stadio pieno, con il rumore dei napoletani che si sentiva benissimo".



Spalletti: "Mi dispiace aver lasciato fuori Ghoulam"

Sugli infortunati: "Li vedo bene. Sono stati fatti degli allenamenti personalizzati perché Sinatti è un preparatore attento ai dettagli. La disponibilità dei calciatori stessi fa la completezza della situazione. Quando sei lì da solo, non ti vede nessuno, non ci sono le telecamere. Qui invece si riesce a far bene anche quella parte un po' più nascosta, che poi è quella che fa la differenza. Per domani siamo tutti pronti. Dispiace aver lasciato fuori Ghoulam dalla lista, l'abbiamo fatto perché era infortunato in quel momento e si è andati per regola. Ma nei pensieri di poter anche non prendere il terzino sinistro c'era, come doppio ruolo, questa predisposizione per un campione e uomo squadra come lui. E' un po' uno di quelli che dettano quelli che sono i ritmi, i tempi di tutto il gruppo. Quando hai calciatori così, che sono degli allenatori in campo, il mio lavoro diventa più facile".



Spalletti: "Sono un contadino, guardo il raccolto"

"Insigne ha detto che si diverte? Anche io mi diverto. Sto bene quando finisce la partita e abbiamo vinto. A volte dicono che sono contadino ed è vero, sono un po' contadino. E per noi contadini sognare non è mai prudente. Noi guardiamo al raccolto di domani perché se la stagione cambia e non fai il raccolto è inutile fare sogni a lunga scadenza. Dipende dalla stagione che passerà domani e cosa riuscirai a portare a casa. Noi pensiamo a quello che abbiamo avanti, a quello che è domani, a ciò che possiamo raccogliere domani. Perché domenica è un po' più in là e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni".



Spalletti: "È essenziale che non ci sia presunzione"

"La formazione? E' una situazione in funzione di quella successiva. Quei 3-4 calciatori che potremo risparmiare per averli freschi nella partita successiva saranno risparmiati. Tre, quattro, quattro e mezzo... La confidenza? Bisogna averla perché bisogna dirsi le cose in maniera libera. Se c'è qualcuno che può dire la sua perché vede che sia una soluzione in più la può dire e se la dice corretta noi ne prendiamo atto e andiamo tutti ad eseguire. L'allenatore non è quello che è intelligente. Quello intelligente è quello che dice cose intelligenti. L'essenziale è che non ci sia presunzione, che i calciatori vogliano condividere questo momento in cui tutti ci si mette a disposizione e si fa ciò che va fatto. Nel parametro dei gol non presi c'è la bravura della difesa, ma anche i rientri di Insigne per 70 metri per aiutare la linea e fare blocco squadra basso. E' lo stare dentro la squadra, non mettersi laggiù a un chilometro di distanza. Si sta tutti lì e quando c'è bisogno di quello che ha personalità perché vogliono venire a importi delle cose esce fuori. L'atteggiamento di squadra è il segreto, si passa sempre da quello. Anche se i difensori nel modo di comportarsi devono pensare di farcela da soli contro undici calciatori, nel modo di essere squadra gli altri componenti danno una mano".



Spalletti: "In Russia tengono moltissimo al confronto europeo"

"Lo Spartak ha perso la prima partita in caso e questa è un'insidia. Potrebbe sembrare che loro siano una squadra doma, mentre come diceva Insigne prima loro hanno perso una partita immeritata dal punto di vista della qualità. Se vi fosse capitato di vedere come ha segnato il Legia Varsavia al 90' c'è da sgranare gli occhi. Per loro quindi ora diventa questa la partita per poter rimanere dentro, se perdono anche questa sono fuori. In Russia tengono moltissimo al confronto europeo. Per loro non c'è il prendere sottogamba le altre competizioni. Gli italiani poi sono uno stimolo in più per loro. A lottare sono i più forti di tutti perché sono abituati loro a lottare in maniera forte, anche per le difficoltà sociali. Loro lo mettono sempre sul piano della disponibilità al sacrificio e la lotta, lì non si insegna niente a nessuno da questo punto di vista. Non si va solo per qualità di gioco, ma anche per impatto fisico quando si gioca contro di loro".



Spalletti: "Il Napoli ha una discreta mentalità, s'è visto col Leicester"

Sul match con il Leicester nella prima giornata della fase a gironi di Europa League: "La squadra ha raccolto un risultato tramite la reazione, l'equilibrio in campo nonostante il risultato. La squadra non s'è fatta deprimere dagli episodi, anche quando abbiamo preso gol ci sono stati degli erroretti ma non ci siamo comportati male, potevamo avere più fortuna. Il carattere e la mentalità sono fondamentali per andare avanti. Secondo me la squadra ha una discreta mentalità. Dobbiamo arrivare al punto di pensare che ogni volta che arriviamo in campo stiamo per disputare una partita dalla quale ne vogliamo uscire vittoriosi, deve essere questo grossomodo l'atteggiamento".



Spalletti su Cannavaro, il padel e gli amici russi

Su Cannavaro: "Siamo molto amici, ci conosciamo bene, ci siamo sentiti molte volte al telefono anche quando lui era in Cina. Quando l'ho conosciuto per me è stato come il raggiungimento di un obiettivo. Fabio è un ragazzo splendido, sa quello che dice, come comportarsi. Però per il momento l'ha detto e basta, non mi ha invitato ancora. Che si affretti. Il padel? Sono scarso a qualsiasi gioco. Gioco un po' a tutto, ma non ho gran qualità. Il gioco avanza tempo. Però mi garba il padel, è una cosa simpatica. Giocando ho capito perché piace a tutti. La pallina ti viene a cercare. Mentre negli altri giochi la pallina scappa via, in questo gioco la pallina viene a cercarti e puoi stare anche fermo. La comodità piace a tutti". Spalletti, che ha allenato per quasi cinque anni lo Zenit San Pietroburgo, rivolge poi "un caro saluto a tutti i miei amici russi".



