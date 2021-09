I convocati per la sfida con il Cagliari

Cronaca26 Settembre 2021SSC NapoliIn programma allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Serie A Napoli-Cagliari questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Serie A.



I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano