Insulti per Spalletti alla Dacia Arena

Cronaca 20 Settembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



La risposta dell'allenatore del Napoli è stata esemplare: si è limitato a sorridere e a salutare





Cronaca20 Settembre 2021Corriere dello SportLa risposta dell'allenatore del Napoli è stata esemplare: si è limitato a sorridere e a salutare Dopo poco minuti dall'inizio del match di campionato tra Udinese e Napoli (sul parziale di 0-0), i sostenitori dell'Udinese hanno intonato un coro poco simpatico nei confronti dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ed ex tecnico dei friulani. I suoi ex tifosi hanno iniziato a urlare "Spalletti pezzo di m***a”, la risposta dell'allenatore del Napoli è stata esemplare: infatti si è limitato a sorridere e a salutare. Dopo pochi minuti è arrivato il vantaggio del Napoli grazie alla marcatura del nigeriano Osimhen, poco dopo il raddoppio di Rrahmani.



