I convocati per la trasferta a Udine

Cronaca 19 Settembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca19 Settembre 2021Corriere dello SportSpalletti ritrova anche Alex Meret dopo l'infortunio, ma non Dries Mertens, Stanislav Lobotka e Faouzi Ghoulam Sono 21 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la trasferta del suo Napoli in casa dell'Udinese. In vista del posticipo serale del lunedì (ore 20.45) il tecnico azzurro ritrova anche Alex Meret dopo l'infortunio, ma non Dries Mertens, Stanislav Lobotka e Faouzi Ghoulam, non convocati.



PORTIERI: Ospina, Meret, Marfella. DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski. ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.