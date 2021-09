Osimhen: "Importante aver cominciato bene"

"Sono felice per la doppietta e per il risultato positivo". Victor Osimhen assoluto protagonista del match contro il Leicester con una doppietta.



"E' stato importante aver cominciato bene il cammino in Europa League. Voglio dare tutto per questa maglia e desidero proseguire su questa strada per dimostrare il mio valore e dare il mio contributo alla squadra".



"Spero di non avere più infortuni perchè abbiamo un gruppo forte e so che possiamo raggiungere qualcosa di importante in questa stagione"



