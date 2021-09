Anguissa: "Intensità per affrontare il Leicester"

Interviste 15 Settembre 2021 Fonte: SSC Napoli



"È una squadra completa con tanti uomini di qualità, oltre Vardy che è un bomber di gran livello"





Interviste15 Settembre 2021SSC Napoli"È una squadra completa con tanti uomini di qualità, oltre Vardy che è un bomber di gran livello" "Ci vorrà grande intensità per affrontare il Leicester". Frank Anguissa parla, al fianco di Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa League.



"Mi sono trovato subito bene a Napoli, sono felice di essere in questa squadra. Domani ci aspetta una gara molto difficile perché il calcio inglesi ha grande ritmo e tanta velocità”.



Sarà Vardy l'uomo da temere?



“Il Leicester è una squadra completa con tanti uomini di qualità. Vardy è un bomber di gran livello, ma per me è tutta la squadra ad essere pericolosa. Noi dovremo pensare a fronteggiare tutti perché bisognerà essere molto attenti fino all'ultimo minuto”



“La differenza tra il calcio italiano e quello inglese è nella tattica. In Serie A c'è molta più attenzione alla tattica, in Inghilterra c'è, invece, maggiore intensità. Domani dovremo riuscire a tenere il loro ritmo perché sarà una partita veloce e dura”.



"Ci vorrà grande intensità per affrontare il Leicester". Frank Anguissa parla, al fianco di Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa League."Mi sono trovato subito bene a Napoli, sono felice di essere in questa squadra. Domani ci aspetta una gara molto difficile perché il calcio inglesi ha grande ritmo e tanta velocità”.Sarà Vardy l'uomo da temere?“Il Leicester è una squadra completa con tanti uomini di qualità. Vardy è un bomber di gran livello, ma per me è tutta la squadra ad essere pericolosa. Noi dovremo pensare a fronteggiare tutti perché bisognerà essere molto attenti fino all'ultimo minuto”“La differenza tra il calcio italiano e quello inglese è nella tattica. In Serie A c'è molta più attenzione alla tattica, in Inghilterra c'è, invece, maggiore intensità. Domani dovremo riuscire a tenere il loro ritmo perché sarà una partita veloce e dura”.