Per la sfida in programma giovedì alle 21 in casa delle Foxes





Cronaca15 Settembre 2021Corriere dello SportPer la sfida in programma giovedì alle 21 in casa delle Foxes Il Napoli è pronto per l'esordio in Europa League contro il Leicester di Brendan Rodgers, in programma giovedì alle 21 in casa delle Foxes. La squadra di Spalletti vuole proseguire la scia di risultati utili consecutivi: tre vittorie in campionato contro Venezia, Genoa e soprattutto Juventus. Ora arriva il test europeo al quale il Napoli si presenta con il suo capitano: Insigne ce la fa ed è convocato. Out invece Mario Rui. Di seguito la lista completa dei convocati di Spalletti.



I convocati del Napoli per il Leicester

Ecco i 20 calciatori che partiranno per la sfida contro il Leicester: Ospina, Boffelli, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.