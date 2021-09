Ospina, Koulibaly e Osimhen in campo in Inghilterra

Buone notizie per il Napoli, impegnato giovedì nell'esordio in Europa League in trasferta contro il Leicester: secondo quanto raccolto dal Times, il Governo britannico starebbe per modificare la legge in vigore riguardante la quarantena obbligatoria per i giocatori che partecipano alle competizioni UEFA che si svolgono in Inghilterra.



Il periodo di isolamento infatti, anche per coloro che sono stati in un paese della "lista rossa", dovrebbe essere abolito quanto prima. Non è ancora ufficiale, ma per il Napoli, impegnato giovedì sera in casa del Leicester in Europa League, sarebbe un'ottima notizia: Ospina, Koulibaly e Osimhen potrebbero essere regolarmente in campo.