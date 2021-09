HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: I risultati delle eurorivali del Napoli

Il Leicester, prossimo avversario, stato sconfitto dal Manchester City per 1-0 in casa





Inghilterra: Il Leicester, prossimo avversario del Napoli, stato sconfitto dal Manchester City per 1-0 in casa. Il Leicester al nono posto in Premier League con 6 punti in 4 partite.



Polonia: Il Legia Varsavia ha perso in trasferta contro lo Slask Wroclaw per 1-0. Il Legia 15esimo in campionato con 6 punti dopo 5 partite.



Russia: Lo Spartak Mosca ha battuto il Khimki per 3-1 (Lucas, Promes, Ponce). Lo Spartak sesto in campionato con 10 punti dopo 7 giornate.



